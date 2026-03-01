Crisi Realco a rischio il lavoro dei dipendenti a Ravenna | perché il futuro del supermercato è sempre più incerto

A Ravenna, i dipendenti del supermercato Realco rischiano di perdere il lavoro a causa della crisi che coinvolge il gruppo che gestisce i punti vendita con i marchi Ecu, Sigma ed Economy. La situazione resta ancora molto incerta e non sono stati annunciati provvedimenti definitivi. La preoccupazione tra i lavoratori cresce mentre si cerca una soluzione.

È avvolto ancora nella nebbia il futuro dei lavoratori ravennati coinvolti nella crisi Realco, gruppo che gestisce un gran numero di punti vendita in Emilia Romagna con i marchi Ecu, Sigma ed Economy. Proprio quest'ultimo è il marchio del supermercato di via Faentina che, dal 22 febbraio è chiuso. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Crisi Realco, ultimo giorno di lavoro per i dipendenti del supermercato: "Poi siamo tutti in cassa integrazione"Ancora non ci sono novità positive in vista per i dipendenti del supermercato Economy, coinvolto, come molti altri punti vendita dalla crisi del...

Cesena: Sigma chiude, 8 dipendenti a rischio. Realco cercaCesena si trova a fronteggiare un ulteriore colpo al tessuto commerciale locale con la chiusura imminente del supermercato Sigma situato in via...

Crisi Realco, interrogazione di Fratelli d’Italia in Regione: Servono risposte immediate e garanzie per i lavoratoriSulla crisi del Gruppo Realco e sulle iniziative messe in campo dalla Regione Emilia-Romagna per fronteggiare le ricadute occupazionali, sono intervenuti i consiglieri regionali Annalisa Arletti e Fer ... temponews.it

Crisi Realco, per i lavoratori un conto corrente dedicato all’anticipo della cassa integrazioneBologna - Le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nella crisi Realco potranno aprire un conto corrente dedicato all’anticipo della cassa integrazione con ... piacenzasera.it

Crisi gruppo Realco (negozi Sigma ed Ecu), i lavoratori coinvolti nella vertenza potranno aprire un conto dedicato all’anticipo della cassa integrazione La richiesta di Cassa integrazione per cessazione riguarda 352 lavoratrici e lavoratori.... - facebook.com facebook