Nella partita tra Cremonese e Milan, Vardy e Bonazzoli sono stati scelti come attaccanti dalla Cremonese, mentre tra i rossoneri Gabbia non è in campo. La Cremonese affronta questa sfida dopo una sconfitta contro il Parma, che ha portato a un calo di punti in classifica. La squadra di casa si presenta con queste modifiche in attacco, mentre il Milan deve fare a meno di Gabbia.

Cremona, 28 febbraio 2026 – Dopo il passo falso con il Parma – costato il -10 dall’Inter (diventato -13 dopo il successo nerazzurro nell’anticipo contro il Genoa) – i l Milan è pronto a tornare in campo nel lunch match del 27° turno di Serie A, in programma in casa della Cremonese domenica 1° marzo alle 12.30. Proprio i grigiorossi sorpresero i rossoneri all’esordio stagionale sbancando San Siro 2-1. Da allora la Cremonese ha messo assieme 24 punti, ma adesso sta accusando una flessione (non vince da dicembre). Tornare a correre e cercare di conquistare punti importanti nella corsa salvezza è quindi il principale obiettivo della formazione di mister Davide Nicola, finito sulla graticola dopo gli ultimi risultati: “A Roma dissi che quella sfida e questa contro il Milan sarebbero state importanti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Cremonese-Milan: Vardy e Bonazzoli nell'attacco grigiorosso. Out Gabbia tra i rossoneri

Leggi anche: LIVE Alle 12.30 Cremonese-Lecce: Nicola con Bonazzoli e Vardy. Banda dal 1'

Formazioni ufficiali Cremonese Verona: Nicola sceglie la coppia Bonazzoli Vardy, Zanetti con il tridenteCalciomercato Genoa: De Rossi ha fatto il suo nome! È una precisa richiesta alla dirigenza, qual è il colpo nella mente del tecnico Fenerbahce, si...

Altri aggiornamenti su Cremonese Milan.

Temi più discussi: Cremonese-Milan: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Cremonese-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Vardy, Jashari, Rabiot, Leao e Pulisic; Cremonese Milan, le probabili formazioni della partita di Serie A; Verso Cremonese-Milan, i dubbi di Nicola sull’attacco.

Cremonese vs. Milan: Vardy and Bonazzoli join the Cremonese attack. Gabbia is out for the Rossoneri.Probable lineups, times and where to watch the lunchtime match of the twenty-seventh matchday of the Serie A championship on TV ... sport.quotidiano.net

Probabili formazioni Cremonese-Milan: riecco Vardy, cosa filtra su Pulisic e LeaoProbabili formazioni Cremonese Milan - Entrambe reduci da una sconfitta nel precedente turno del campionato, Cremonese e ... fantamaster.it

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Cremonese- #Milan x.com

Guirassy al Milan Il punto della situazione #CremoneseMilan, la formazione facebook