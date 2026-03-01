Cremonese-Milan De Winter sullo Scudetto | Vedremo alla fine

Dopo la partita tra Cremonese e Milan, il difensore rossonero ha commentato la corsa allo scudetto durante una conferenza stampa. Ha detto che sarà alla fine che si saprà chi vincerà il titolo, senza entrare in dettagli o fare previsioni. La sua dichiarazione si è concentrata sull’andamento della stagione e sulla competitività del campionato.

Koni De Winter, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Se il 4-3-3 li ha aiutati a spingere di più per trovare poi la rete del vantaggio: "Penso che era un modo per essere più offensivi. Noi abbiamo provato a fare il meglio possibile per vincere la partita". Quanto è stato vicino a vestire nerazzurro: "C'erano voci però non è mai stato nulla di concreto. Poi è arrivato il Milan e la decisione è stata facile". Se crede ancora allo Scudetto: "Penso che da quando sono arrivato abbiamo affrontato partita dopo partita e continuiamo a fare questo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, De Winter a cuore aperto: "Credo nello scudetto. Mi ispiro a Kompany e Thiago Silva"

