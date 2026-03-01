Nell’anticipo della 27ª giornata di Serie A, il Milan ha battuto la Cremonese 2-0. Pavlovic ha segnato il primo gol, seguito da Leao nel secondo tempo. La partita si è disputata questa mattina, con il Milan che ha ottenuto i tre punti grazie alle reti realizzate durante l’incontro. La Cremonese non è riuscita a trovare la rete nel corso del match.

Il Milan si impone per 2-0 sulla Cremonese, nell’anticipo di mezzogiorno della 27esima giornata di Serie A. I gol di Pavlovic all’ 89? e di Leao al 94?. Allegri: “Vittoria Milan importante per dimenticare Parma e verso derby”. “La Cremonese è una squadra complicata da giocarci contro, noi abbiamo avuto delle occasioni già nel primo tempo. Poi chi è entrato nella ripresa ha fatto bene e vincere oggi era importante per cancellare la sconfitta con il Parma, avvicinarci al nostro obiettivo e prepararci bene per il derby “. Così l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri commenta a Dazn la vittoria sofferta del Milan contro la Cremonese. “Ora abbiamo una settimana per giocare questa partita meravigliosa e poi proseguiremo con il nostro campionato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cremonese-Milan 0-2, in gol Pavlovic e Leao

Il Milan si sveglia all’89’ e batte 2-0 la Cremonese con il gol di Pavlovic e LeaoPartita complicatissima per l’undici di Allegri allo Zini, con i rossoneri che faticano a trovare spazi nella difesa grigiorossa.

Cremonese-Milan 0-2, Pavlovic e Leao decidono nel finaleImportante vittoria per i rossoneri di Allegri prima del derby con l'Inter CREMONA - Il Milan rialza la testa prima del derby.

[ LIVE REACTIONS ] CREMONESE MILAN 0-2 | PAVLOVIC SIA LODATO

