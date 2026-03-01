Il Milan ha battuto la Cremonese per 2-0 in una partita valida per il campionato di Serie A, interrompendo una serie negativa di 33 anni senza vittorie in trasferta contro questa squadra. La sfida si è conclusa con i gol degli attaccanti rossoneri, che hanno conquistato tre punti fondamentali. La vittoria rappresenta un momento storico per il club, che non riusciva a superare questa avversaria fuori casa da oltre tre decenni.

Il Milan batte la Cremonese per 2-0 grazie a due gol arrivati nei minuti finali della partita. Prima il colpo di testa di Pavlovic, che sblocca un match che si era complicato più del previsto, poi il tap-in di Leao che conclude in rete la bella ripartenza firmata da Fullkrug e Nkunku. Tre punti importanti per i rossoneri di Massimiliano Allegri che rispondono alle vittorie di Napoli e Inter, consolidando il secondo posto in classifica e raggiungendo quota 57 punti. Con la vittoria di oggi, il Milan sfata un tabù che durava da 33 anni: i rossoneri non vincevano a Cremona dal 26 settembre 1993. Massimiliano Allegri spezza finalmente una maledizione che continuava da troppo tempo, l'ultimo allenatore a riuscirci era stato Fabio Capello. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cremonese-Milan 0-2, i rossoneri sfatano un tabù che durava da 33 anni: finalmente si chiude il cerchio

Leggi anche: Verso Cremonese-Milan, rossoneri alla ricerca di una vittoria per sfatare un tabù che dura da 33 anni

Milan, che danno contro il Parma: gli emiliani rompono il tabù che durava dal 2014Il pareggio mancato contro il Parma a San Siro non lascia solamente l'amarezza per la classifica, ma aggiorna anche un dato statistico che 'evidenzia...

In Diretta- Cremonese vs Inter Milan | Serie A 2025/26 | eFootball PES21 Simulation

Tutto quello che riguarda Cremonese Milan.

Temi più discussi: Cremonese-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Verso Cremonese-Milan: ecco numeri, statistiche, precedenti e curiosità; Cremonese-Milan, derby lombardo che vale molto; Cremonese-Milan (Serie A): orario, dove vederla in TV e pronostico.

Pagelle Cremonese-Milan 0-2, i voti della sfida: Audero show, malissimo PulisicSi è appena concluso l'anticipo di mezzogiorno della 27esima giornata tra Cremonese e Milan: ecco tabellino e voti ... calciomercato.it

Cremonese-Milan 0-2, gol di Pavlovic e Leao nel finaleIl Milan vince a Cremona con un gol di Pavlovic al 90’ e il raddoppio di Leao nel recupero, e torna a -10 dall’Inter: alla prossima il derby. Nel primo tempo Leao si divora una palla-gol enorme, poi A ... sport.sky.it

Contatto Fullkrug-Luperto, era rigore Allegri protesta in Cremonese-Milan x.com

Cremonese-Milan 0-2: risultato giusto - facebook.com facebook