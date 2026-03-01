Cremonese-Milan 0-2 90? | Pavlovic e Leao tre punti nel finale! | Serie A News

La partita tra Cremonese e Milan si è conclusa con un risultato di 0-2, con i due gol segnati negli ultimi minuti. Pavlovic ha messo a segno il primo gol, mentre Leao ha raddoppiato nei minuti finali. La gara si è disputata nella 27ª giornata della Serie A 2025-2026. La partita si è conclusa con il Milan che ha conquistato tre punti.