Cremonese-Milan 0-2 90? | Pavlovic e Leao tre punti nel finale! | Serie A News

La partita tra Cremonese e Milan si è conclusa con un risultato di 0-2, con i due gol segnati negli ultimi minuti. Pavlovic ha messo a segno il primo gol, mentre Leao ha raddoppiato nei minuti finali. La gara si è disputata nella 27ª giornata della Serie A 2025-2026. La partita si è conclusa con il Milan che ha conquistato tre punti.
È terminata da pochi minuti Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Zini' di Cremona. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i secondi 45' di gioco tra i grigiorossi di Davide Nicola e i rossoneri di Massimiliano Allegri. Ancora padroni di casa insidiosi al 58', con l'iniziativa dalle retrovie di Sebastiano Luperto: tiro dalla distanza e pallone, deviato, che termina sul fondo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Federico Bonazzoli si gira e tira: pallone in curva. Palla-gol clamorosa per il Milan al 60', con Adrien Rabiot che, involatosi sulla sinistra, mette al centro dell'area di rigore per l'accorrente Rafael Leão: il portoghese, a tu per tu con Emil Audero, mette alto sulla traversa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
