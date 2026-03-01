Cremonese-Milan 0-0 LIVE Serie A | pochi minuti al termine | PM

Alle 12:30 si gioca a Cremona la partita tra Cremonese e Milan, valida per la 27ª giornata della Serie A 2025-2026. La gara si sta avvicinando al suo termine e il risultato attuale è di 0-0. I due team si affrontano in un match molto combattuto, senza che siano stati segnati gol finora. La partita è in corso e mancano pochi minuti alla conclusione.

Contropiede con campo spalancato. Spizza Fullkrug che manda in porta Nkunku e Leao. Il francese è bravo a passarla al portoghese che stavolta a porta vuota non sbaglia. Angolo battuto ancora corto. Modric la mette al centro sul secondo palo. Spizzata di De Winter e Pavlovic la mette in porta da un passo. Corner battuto corto. Cross di Modric avvolgente, ma Fullkrug da ottima posizione non trova la porta di testa. Punizione sulla trequarti. Palla arcuata sulla quale spicca Luperto. Maignan posizionato perfettamente controlla il colpo di testa con una mano. C'è stato un controllo VAR per un possibile fallo da rigore su Fullkrug per una possibile trattenuto.