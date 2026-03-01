Cremonese-Milan 0-0 LIVE Serie A | dentro anche Nkunku | PM

Alle 12:30 si gioca a Cremona la partita tra Cremonese e Milan, valida per la 27ª giornata della Serie A 2025-2026. La sfida si svolge allo stadio Giovanni Zini e vede in campo le due squadre, con il Milan che schiera anche Nkunku tra i titolari. Il risultato al momento è di 0-0.

Punizione sulla trequarti. Palla arcuata sulla quale spicca Luperto. Maignan posizionato perfettamente controlla il colpo di testa con una mano. C'è stato un controllo VAR per un possibile fallo da rigore su Fullkrug per una possibile trattenuto. Check terminato con Massa che non è stato chiamato a controllare. Per Marelli di DAZN la trattenuta su Fullkrug non è così forte da portare a un rigore. Il difensore in prestito dal Milan stende da dietro Leao. Giallo inevitabile. Leao si accende da solo e si libera in area di rigore. Spreca però tutto ancora sul più bello. Tiro a giro troppo centrale e lento. Il Milan non trova spazio: manovra offensiva dei rossoneri troppo lenta e macchinosa con pochi spunti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

