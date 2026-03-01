Il primo tempo di Cremonese-Milan si è concluso sul punteggio di 0-0. Durante i primi 45 minuti sono state create quattro occasioni chiare da parte del Milan, ma nessuna delle due squadre è riuscita a segnare. La partita si gioca nella 27ª giornata della Serie A 2025-2026. La cronaca si mantiene senza ulteriori cambiamenti fino al termine dell’intervallo.

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Cremonese-Milan, partita della 27^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Zini' di Cremona. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra i grigiorossi di Davide Nicola e i rossoneri di Massimiliano Allegri. La partita inizia con un buon ritmo, da una parte e dall'altra. La prima occasione, al 6', è per la Cremonese e arriva con un tiro sotto misura di Jamie Vardy deviato in calcio d'angolo. Un minuto più tardi tiro dalla distanza di Youssef Maleh, con pallone che termina di molto alto sulla traversa della porta difesa da Mike Maignan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cremonese-Milan 0-0 (45?): quattro nitide palle-gol per noi | Serie A News

