Cos’è la Jeune Garde Antifasciste

La Jeune Garde Antifasciste è un gruppo di estrema sinistra nato a Lione, coinvolto nell'omicidio di Quentin Deranque. La vicenda ha attirato l'attenzione dei media e delle autorità, portando all'apertura di un procedimento giudiziario. Il gruppo si è distinto per le sue attività e azioni che hanno generato discussioni pubbliche e inchieste ufficiali.

Il gruppo di estrema sinistra nato a Lione e coinvolto nell'omicidio di Quentin Deranque, che Jean-Luc Mélenchon continua a sostenere Giovedì a Lione il leader della France Insoumise Jean-Luc Mélenchon ha difeso la Jeune Garde Antifasciste, un gruppo di estrema sinistra legato al suo partito e coinvolto nell’omicidio di Quentin Deranque, avvenuto proprio a Lione a metà febbraio. Deranque era un militante di estrema destra, che è stato aggredito e ucciso in uno scontro con dei militanti di estrema sinistra. Finora sono state formalmente accusate sette persone, molte delle quali identificate come membri della Jeune Garde. Il ministro dell’Interno francese aveva ordinato lo scioglimento del gruppo lo scorso giugno, ma dopo l’omicidio di Deranque la procura di Parigi ha aperto un’inchiesta sulla sua presunta ricostituzione. 🔗 Leggi su Ilpost.it

