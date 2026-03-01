Cordoba-FC Andorra lunedì 02 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Lunedì 2 marzo 2026 alle 20:30 si affrontano Cordoba e FC Andorra in una partita valida per la stagione di calcio. Dopo due sconfitte in trasferta, rispettivamente contro Almeria e Ceuta, il Cordoba si trova fuori dalla zona playoff. La squadra cerca di tornare in classifica battendo l’FC Andorra, mentre il Las Palmas potrebbe perdere terreno se non ottiene punti nello stesso turno.

Le due sconfitte in trasferta, per 2-1 ad Almeria prima e per 3-2 a Ceuta poi, hanno fatto scivolare il Cordoba fuori da una zona playoff che però potrebbe essere riconquistata in caso di vittoria contro l’FC Andorra e di mancata vittoria del Las Palmas sabato sera. Al contrario, Els Tricolors, che stazionano nella parte. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

