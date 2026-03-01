Cordoba-FC Andorra lunedì 02 marzo 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Il match tra Cordoba e FC Andorra si gioca lunedì 2 marzo 2026 alle ore 20:30. Dopo le sconfitte in trasferta contro Almeria e Ceuta, entrambe per 2-1 e 3-2 rispettivamente, il Cordoba si trova fuori dalla zona playoff. La squadra può tornare in corsa con una vittoria contro l’FC Andorra, a patto che il Las Palmas non vinca nel suo prossimo incontro.

Le due sconfitte in trasferta, per 2-1 ad Almeria prima e per 3-2 a Ceuta poi, hanno fatto scivolare il Cordoba fuori da una zona playoff che però potrebbe essere riconquistata in caso di vittoria contro l'FC Andorra e di mancata vittoria del Las Palmas sabato sera. Al contrario, Els Tricolors, che stazionano nella parte.