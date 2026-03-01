Da oggi, domenica 1 marzo, entra in vigore il pagamento sulla Corda Molle, il raccordo autostradale che collega Montichiari a Ospitaletto. La novità riguarda i residenti di 22 comuni, che potranno usufruire gratuitamente del tratto solo per un periodo limitato. Il pedaggio sarà applicato a tutti gli altri utenti che percorrono la strada.

Da oggi, domenica 1 marzo, entra ufficialmente in vigore il pedaggio sulla Corda Molle, il raccordo autostradale che collega Montichiari a Ospitaletto. Dopo mesi di annunci e rinvii, il tratto diventa a pagamento per molti automobilisti. Non ci sono caselli né barriere: il sistema utilizzato è. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Corda Molle, adesso si paga il pedaggio: ecco quanto sborseranno i bresciani per utilizzarlaBrescia, 18 febbraio 2026 – Circa 3,4 euro per i non residenti che percorreranno l’intera tratta, 1 euro per la percorrenza media che è stimata in 9...

Una selezione di notizie su Corda Molle.

Temi più discussi: Pedaggio Corda Molle, si parte senza accordo: gratuità solo per due mesi; Corda molle, la Provincia si prende 2 mesi (in cui 22 comuni non pagano) per valutare esenzioni a pendolari e altri paesi; Corda Molle, da oggi si paga: gratis (ma per poco) per i residenti di 22 comuni - BresciaToday; Corda Molle, oggi parte il pedaggio: polemiche e caos registrazioni.

Salta convenzione per la corda molle: da domani è a pagamentoA poche ore dall’avvio del pedaggio sulla direttissima Ospitaletto-Montichiari ancora un colpo di scena. La gratuità per i residenti scende da un anno a due mesi ... rainews.it

Corda Molle a pagamento, debutto senza traffico: la prova vera sarà nei ferialiDomenica 1 marzo primo giorno di pedaggio senza criticità sul raccordo bresciano, complice la giornata festiva. Da lunedì il test decisivo: pendolari, mezzi commerciali e tenuta della viabilità ordina ... quibrescia.it

Corda Molle: dopo il debutto soft del pedaggio, inizia la sfida feriale x.com

DA OGGI, DOMENICA 1° MARZO, scatta ufficialmente il pedaggio sulla Corda Molle. La conferma arriva da un comunicato stampa della Provincia di Brescia che, a poche ore dall’entrata in vigore, chiarisce anche un cambio in corsa su esenzioni e sconti: i res facebook