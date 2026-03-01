Controlli interforze tra le vie della movida sanzionati sette parcheggiatori abusivi

Nel centro storico di Catania, durante il fine settimana, sono stati effettuati controlli interforze per verificare la presenza di attività illegali. In particolare, sette parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati dalle forze dell’ordine, che hanno intensificato i controlli nel quartiere. L’operazione è stata disposta dal questore e si inserisce nelle misure adottate in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Come ogni fine settimana, anche questo weekend è stato caratterizzato da un servizio di controllo interforze nel centro storico di Catania, predisposto con ordinanza del questore nell'ambito di quanto concordato in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Un ufficiale della polizia ha coordinato le verifiche condotte dal personale della questura etnea con equipaggi della guardia di finanza, della polizia locale e dell'esercito italiano impiegati nell'operazione Operazione Strade Sicure e della polizia scientifica. L'obiettivo è stato sempre quello di prevenire comportamenti illeciti idonei a turbare l'ordine e la sicurezza pubblica, vigilando sulla movida serale e notturna e sulle iniziative organizzate nel centro storico.

Controlli interforze tra le vie della movida, sanzionati otto parcheggiatori abusiviPer quanto riguarda la prevenzione della guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, sono stati effettuati controlli con etilometro su 11...

Controlli tra le vie della movida, sanzionati 9 parcheggiatori abusiviIl dispositivo interforze, coordinato dalla polizia, si è concentrato anche sui controlli in alcune attività commerciali, finalizzati a verificare il...

