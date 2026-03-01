Conte è consapevole che giocando così non si andrà lontano Corsera

Il tecnico è consapevole che il suo modo di giocare potrebbe limitare i risultati della squadra. Il Corriere della Sera riporta che l’analisi della vittoria per 2-1 contro il Verona, ottenuta all’ultimo secondo, è stata affidata a Monica Scozzafava. La partita si è svolta sul campo di una squadra che si avvicina alla retrocessione.

Conte è consapevole che giocando così, non si andrà lontano. A scriverlo è il Corriere della Sera che affida a Monica Scozzafava l’analisi della vittoria azzurra per 2-1, all’ultimo secondo, sul campo del modesto Verona virtualmente retrocesso. Scrive il Corriere della Sera: C’è una nave da portare in porto, il gol di Lukaku ha nascosto le difficoltà della squadra che dopo il gol lampo di Hojlund al secondo minuto di gara, non è stata in grado di capitalizzare quelle poche occasioni che è riuscita a costruirsi. Nel secondo tempo si è fatta da raggiungere da Akpa-akpro su un corner anche abbastanza contestato. Ma al di là delle decisioni arbitrali non condivise, il Napoli è sceso in campo col terrore di dover vincere a tutti i costi, sia pure contro il Verona ultimo in classifica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

