Connor Storrie e la cena a due con il collega di Heated Rivalry François Arnaud

Connor Storrie e François Arnaud sono stati sorpresi mentre cenavano insieme in un ristorante di Los Angeles. Le immagini mostrano i due seduti a un tavolo, intenti a scambiarsi conversazioni e sorrisi. La serata si è svolta senza ulteriori dettagli o eventi significativi, attirando l’attenzione di alcuni passanti e dei media locali. Nessun altro dettaglio è stato reso noto al momento.

Gli scatti mostrano i due mentre leggono il menù e chiacchierano in maniera rilassata. Gli attori siedono a un tavolo appartato del ristorante Smoke House, illuminati dalla luce soffusa di una lampada e, sebbene non ci siano evidenze di baci o gesti affettuosi, TMZ insinua la possibilità di un date romantico. Al momento, né Connor Storrie né François Arnaud hanno voluto confermare o smentire la relazione. Secondo le ultime notizie, sembrerebbe che Arnaud sia legato al collega Marc Bendavid, ma quando, lo scorso gennaio, il conduttore del programma Watch What Happens Live ha chiesto ad Arnaud quale fosse il suo status sentimentale, lui ha nicchiato: «Non sono affari vostri». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

François Arnaud e Connor Storrie di Heated Rivalry stanno insieme? Intanto il fandom diventa tossico e uno dei due crollaÈ bastato che due attori di Heated Rivalry arrivassero insieme all'aeroporto JFK di New York per alimentare il gossip su una loro possibile liason...

Heated Rivalry Episode 5's Big Coming Out Scene Addressed By Francois Arnaud

