Congresso Fenealuil Bari Loiudice riconfermato segretario generale

Durante il congresso della FENEALUIL di Bari, Saverio Loiudice è stato riconfermato come segretario generale. Alla fine dell’assemblea sono stati confermati anche i membri della segreteria, Mari Alessandra e Giovanni Urgo, così come la Tesoriera Paola Esposito. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti e membri dell’organizzazione, che hanno discusso e approvato le nomine per il nuovo mandato.

Molti i delegati.