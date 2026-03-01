Conferenza stampa Hiljemark pre Pisa Bologna | Abbiamo 3 assenze il calcio sa essere anche crudele Mi ero arrabbiato per un motivo

Oscar Hiljemark ha tenuto una conferenza stampa alla vigilia della partita tra Pisa e Bologna, valida per la 27ª giornata di Serie A 202526. Il tecnico dei toscani ha spiegato che la rosa conta tre assenze e ha commentato come il calcio possa essere anche crudele, aggiungendo di essersi arrabbiato per un motivo specifico legato alla preparazione della gara.