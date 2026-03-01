Condannato in Appello per 7 omicidi il medico gettonista sospeso | Non ho mai ucciso nessuno lo dimostrerò

Il medico gettonista Vincenzo Campanile, condannato in Appello per sette omicidi, è stato sospeso dal pronto soccorso dell’ospedale di Merate (Lecco). Campanile ha dichiarato di non aver mai ucciso nessuno e ha affermato che dimostrerà la sua innocenza. Dopo la sospensione, ha annunciato il ricorso in Cassazione.

Dopo la sospensione dal pronto soccorso dell'ospedale di Merate (Lecco), il medico gettonista Vincenzo Campanile ha annunciato il ricorso in Cassazione. Il 53enne era stato condannato in Appello per 7 omicidi.