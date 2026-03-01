Come sta il 14enne accoltellato sul bus sabato sera

Un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato sabato sera a bordo di un autobus nel quartiere genovese di Rivarolo. Fortunatamente, le sue condizioni non sono considerate gravi e non si trova in pericolo di vita. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’episodio. Nessun dettaglio sulla dinamica dell’aggressione o sui possibili autori è stato ancora reso noto.

Non è fortunatamente in pericolo di vita il ragazzo di 14 anni accoltellato sabato sera a bordo di un bus nel quartiere genovese di Rivarolo.Il giovanissimo è stato brutalmente aggredito con due fendenti che lo hanno colpito al petto e all'addome: immediatamente trasportato in codice rosso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Medvedev: “Considererò la semifinale come una finale. Ho giocato in modo incredibile” Leggi anche: Epstein, l'omicidio di Quentin e il limite come nemico Aggiornamenti e notizie su 14enne accoltellato Temi più discussi: Genova, 14enne accoltellato su un bus: è grave; Sangue sul bus: 14enne accoltellato, in codice rosso all'ospedale; Genova, 14enne accoltellato su un bus: è grave; Genova, 14enne accoltellato su un bus: è grave. Sangue sul bus: 14enne accoltellato, in codice rosso all'ospedaleIn piazza Pallavicini è intervenuta la polizia, il ragazzino è stato soccorso e portato al Villa Scassi in gravi condizioni ... genovatoday.it Studente 14enne accoltella il prof d’arte/ Choc in Francia: C’erano tensioni pregresse tre loroIn Francia un 14enne ha accoltellato il suo prof d'arte durante le lezioni: secondo la procura non vi sarebbe alcun movente religioso o politico Non sembra esserci alcuna connotazione religiosa – ... ilsussidiario.net Genova, 14enne accoltellato su un bus: è grave (Adnkronos) - Un quattordicenne marocchino è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Villa Scassi di Genova dopo essere stato accoltellato a bordo di un autobus in via Teresa Durazzo Pallavicini. Il giova - facebook.com facebook #Secondigliano- Terrore a Secondigliano, difende l'Iphone dal rapinatore, 14enne accoltellato in strada #Cronaca #Accoltellato #Iphone #Rapinatore #Strada #Terrore #NanoTV x.com