Come si presenta la nuova passeggiata a lago di Parè

La passeggiata a lago di Parè è stata recentemente riqualificata dall'amministrazione comunale di Valmadrera. I lavori, conclusi in questi giorni, hanno riguardato il risanamento e il consolidamento della struttura, resa necessaria dal sollevamento e dal deterioramento preesistente. La nuova configurazione si presenta come un intervento volto a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area.

Nuovo volto per la baia di Parè. Nel complesso di interventi posti in essere dall'Amministrazione comunale di Valmadrera per valorizzare la frazione, spicca la riqualificazione della passeggiata a lago, terminata in questi giorni, che si è resa necessaria a causa del sollevamento e deterioramento della pavimentazione provocati dalle radici degli alberi presenti. Sono stati eliminati due esemplari esistenti di “Tilia Hybrida Argentea”, danneggiati, sostituiti con la messa a dimora di due esemplari di “Tilia Cordata”, una specie meno vigorosa che non produce polloni alla base. “Le cordonature sono state sostituite da apposite griglie in... 🔗 Leggi su Leccotoday.it Passeggiata per la sicurezza, Forza Nuova si ripresenta. L’Anpi: ci pensa già lo StatoCasalpusterlengo (Lodi) – A due settimane dalla prima “Passeggiata per la sicurezza“ che aveva già suscitato la dura protesta dell’Anpi, Forza Nuova... La passeggiata dell’Amore sul Lago di Como: l’itinerario più romantico tra acqua, borghi e silenziSan Valentino è l’occasione giusta per rallentare e scegliere un modo diverso di stare insieme. The Son of Man speaks on the passing of Jesse Jackson Approfondimenti e contenuti su Parè. Discussioni sull' argomento Valmadrera, installate le pensiline alle fermate dell’autobus a Parè; Ora gli hamburger si pagano con i Bitcoin, e pare sia un affare; Trump può continuare a irritarsi ma il destino degli Usa pare in larga misura segnato; Il Forno Roscioli all’Esquilino presenta la nuova linea Pare Pane. Valmadrera (LC) - E' stata ultimata in questi giorni l'installazione delle nuove pensiline per l'attesa dei bus in località Parè. Le due pensiline, collocate in corrispondenza delle fermate, sono state fornite e installate dalla ditta FLY di Loria (TV) per un importo co - facebook.com facebook