Come si presenta la nuova passeggiata a lago di Parè

Da leccotoday.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La passeggiata a lago di Parè è stata recentemente riqualificata dall'amministrazione comunale di Valmadrera. I lavori, conclusi in questi giorni, hanno riguardato il risanamento e il consolidamento della struttura, resa necessaria dal sollevamento e dal deterioramento preesistente. La nuova configurazione si presenta come un intervento volto a migliorare l'accessibilità e la fruibilità dell'area.

Nuovo volto per la baia di Parè. Nel complesso di interventi posti in essere dall'Amministrazione comunale di Valmadrera per valorizzare la frazione, spicca la riqualificazione della passeggiata a lago, terminata in questi giorni, che si è resa necessaria a causa del sollevamento e deterioramento della pavimentazione provocati dalle radici degli alberi presenti. Sono stati eliminati due esemplari esistenti di “Tilia Hybrida Argentea”, danneggiati, sostituiti con la messa a dimora di due esemplari di “Tilia Cordata”, una specie meno vigorosa che non produce polloni alla base. “Le cordonature sono state sostituite da apposite griglie in... 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Passeggiata per la sicurezza, Forza Nuova si ripresenta. L’Anpi: ci pensa già lo StatoCasalpusterlengo (Lodi) – A due settimane dalla prima “Passeggiata per la sicurezza“ che aveva già suscitato la dura protesta dell’Anpi, Forza Nuova...

La passeggiata dell’Amore sul Lago di Como: l’itinerario più romantico tra acqua, borghi e silenziSan Valentino è l’occasione giusta per rallentare e scegliere un modo diverso di stare insieme.

The Son of Man speaks on the passing of Jesse Jackson

Video The Son of Man speaks on the passing of Jesse Jackson

Approfondimenti e contenuti su Parè.

Discussioni sull' argomento Valmadrera, installate le pensiline alle fermate dell’autobus a Parè; Ora gli hamburger si pagano con i Bitcoin, e pare sia un affare; Trump può continuare a irritarsi ma il destino degli Usa pare in larga misura segnato; Il Forno Roscioli all’Esquilino presenta la nuova linea Pare Pane.

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.