Come Sal Da Vinci ha trionfato a Sanremo 2026 su Sayf per una manciata di voti | ‘Dedicato a Napoli’

Sal Da Vinci ha vinto la 76ª edizione di Sanremo 2026, superando Sayf di pochi voti nella serata finale. Sayf era stato il preferito dal televoto, ma il risultato complessivo ha premiato l’artista napoletano, che ha dedicato il successo alla città. La kermesse si è conclusa con un finale carico di emozioni, tra tensione, polemiche e ricordi che resteranno impressi nel pubblico.

Sayf primo al televoto ma non basta. La domanda che incendia Google e i social è una sola: chi ha vinto Sanremo 2026? La 76esima edizione del Festival di Sanremo si chiude con una finale ad altissima tensione emotiva, tra musica, polemiche e momenti che resteranno nella memoria collettiva. A trionfare è Sal Da Vinci su Sayf, terzo posto per Ditonellapiaga. Al quarto posto Arisa, Fedez e Masini chiudono la cinquina. “Dedico questa vittoria a Napoli” – ha detto tra le lacrime l’artista napoletano che rappresenterà l’Italia all’Eurovision a meno di clamorose rinunce (l’anno scorso Olly preferì lasciare quest’opportunità a Lucio Corsi). L’artista partenopeo (22,2% contro il 21,9% con Ditonellapiaga al 20%) ha vinto per una manciata di voti con Sayf che aveva ottenuto una percentuale leggermente più alta al televoto (26% contro il 23%). 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Sal Da Vinci - “Per sempre sì”: 8 Vestito come un paggetto, tra Nino D’Angelo, i Ricchi e Poveri, Pupo e gli Abba fa scatenare l’Ariston. Il pugno sul palmo su «accussì» è il gesto liturgico con il quale alimenta una psicosi collettiva. Ingiocabile. facebook

