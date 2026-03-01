Colpo di scena | vince Salvini

Durante il 16esimo Historic Rally delle Vallate Aretine, i giudici di gara hanno modificato la classifica finale, portando alla vittoria il pilota senese Alberto Salvini, che ha gareggiato con Davide Tagliaferri su Porsche Carrera RS. La decisione ha cambiato il risultato iniziale, e Salvini si è aggiudicato il primo posto alla fine della competizione.

Colpo di scena, cambia la classifica del 16esimo Historic Rally delle Vallate Aretine. Dopo lo stravolgimento deciso dai giudici di gara, questa la classifica finale: il vincitore è il pilota senese Alberto Salvini, affiancato da Davide Tagliaferri su Porsche Carrera RS. Il tutto è frutto della decisione n. 2 pubblicata alle ore 19:11 dal Collegio dei Commissari Sportivi che ha determinato la conseguente esclusione del pilota Angelo Lombardo. Nel documento viene specificato che "sulla vettura è stata riscontrata la presenza di pneumatici aventi codici di identificazione differenti da quelli dichiarati nel corso delle verifiche antegara. Si riporta anche la mancata presenza in vettura della seconda copia della lista degli pneumatici di pertinenza del concorrente".