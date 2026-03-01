Collina | Vi spiego le nuove regole Non vogliamo punire i calciatori ma convincerli a non perder tempo

Il responsabile degli arbitri della FIFA ha spiegato che le nuove regole mirano a evitare perdite di tempo durante le partite, senza voler punire i calciatori. Ha inoltre commentato che non intervenire in casi di decisioni errate come ammonizioni o calci d’angolo non ha senso, sottolineando come la sperimentazione del VAR fosse nata in un contesto diverso.

Tolleranza zero per i perditempo, Collina?  "L'obiettivo è eliminare, o limitare al massimo, le perdite di tempo che riducono la spettacolarità della partita. Lo scorso anno abbiamo introdotto la '8 seconds rule' per i portieri: un grande successo. Pochissimi i casi in cui è stato concesso un angolo, l'effetto deterrente ha funzionato. Considerato il tempo perso per i tanti calci di rinvio e falli laterali abbiamo pensato di trovare una soluzione".  C'è molta discrezionalità arbitrale nell'avvio del countdown per rimesse e rinvii.  "Diversamente dagli 8 secondi per il portiere, qui non c'è un tempo massimo perché i...

