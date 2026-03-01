Collina | Il Var a chiamata? Sta funzionando molto bene il Football Video Support

Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri della Fifa, ha dichiarato che il sistema di assistenza video, comunemente chiamato VAR, sta funzionando molto bene. In questi giorni si sono diffuse molte voci su una possibile modifica del sistema arbitrale, ma Collina ha confermato che il VAR a chiamata continua a essere efficace e affidabile. L’intervista è stata pubblicata sulla Gazzetta dello Sport.

Alla Gazzetta dello Sport: "Però prevede l'utilizzo in partite con un numero limitato di telecamere Tutte queste perdite di tempo riducono la spettacolarità" In questi giorni si moltiplicano le indiscrezioni su una possibile riforma del sistema arbitrale. Oggi è intervenuto sull'argomento Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri della Fifa un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: "L'obiettivo è eliminare, o limitare al massimo, le perdite di tempo che riducono la spettacolarità della partita. Lo scorso anno abbiamo introdotto la '8 seconds rule' per i portieri: un grande successo. Pochissimi i casi in cui è stato concesso un angolo, l'effetto deterrente ha funzionato.