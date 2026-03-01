Collezionismo americano e arte moderna da Detroit

Un articolo esplora il legame tra il collezionismo di arte moderna negli Stati Uniti e la scena artistica di Detroit. Si parla di come il collezionismo abbia influenzato il mercato e le collezioni private, evidenziando le dinamiche tra le gallerie, i musei e i collezionisti. La narrazione si concentra sui fatti e sui protagonisti coinvolti nel settore senza entrare in analisi o deduzioni.

Mostre A Roma, Museo dell'Ara Pacis, "Impressionismo e oltre. Capolavori dal Detroit Institute of Arts", a cura di Ilaria Miarelli Mariani e Claudio Zambianchi La nota frase Graecia capta ferum victorem cepit si presta a molti imperi, senza esclusione di quello americano, il quale, una volta raggiunto l'apice del potere economico, prese ad acquistare opere d'arte europee, allo scopo dirozzare la propria rustica e recente civiltà. Da ciò deriva, come nota Ilaria Miarelli Mariani – curatrice assieme a Claudio Zambianchi della mostra, all'Ara Pacis fino al 3 maggio, Impressionismo e oltre Capolavori dal Detroit Institute of Arts – nel suo saggio introduttivo al catalogo (ed.