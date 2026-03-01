Colleferro Stagione Teatrale 2025-26 Grandissimo apprezzamento per l’ Antigone di Roberto Latini Poche luci ma taglienti Cura maniacale di audio e voci

Sabato sera al Teatro Vittorio Veneto di Colleferro si è tenuta la rappresentazione di “Antigone” di Roberto Latini, parte della Stagione teatrale 2025-26. Lo spettacolo ha ricevuto un grande apprezzamento dal pubblico, con luci ridotte al minimo e un’attenzione particolare alla cura di audio e voci, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente. La messa in scena ha evidenziato una regia minimalista e un uso sapiente degli elementi sonori.

