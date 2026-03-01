Cobolli vince Atp Acapulco e lancia messaggio | Pace

Oggi, domenica, Flavio Cobolli si è aggiudicato il titolo all’Atp di Acapulco. La vittoria arriva in una finale combattuta, con Cobolli che ha superato l’avversario in due set. Dopo il match, il tennista ha pronunciato un messaggio di pace, riflettendo sulla vittoria e sulla sua esperienza nel torneo. Questa affermazione ha riscosso attenzione tra gli spettatori presenti.

(Adnkronos) – Flavio Cobolli vince l'Atp di Acapulco e regala un messaggio di pace. Oggi, domenica 1 marzo, il tennista azzurro ha battuto in due set lo statunitense Frances Tiafoe nella finale del torneo messicano, riscattando così un inizio di stagione complicato, e al momento della tradizionale dedica alla telecamera ha voluto lanciare un chiaro messaggio all'indomani dell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele all'Iran, che ha portato all'uccisione della Guida suprema Ali Khamenei. Una volta terminata la partita, Cobolli si è avvicinato alla telecamera con il pennarello in mano e ha scritto un semplice, ma eloquente: "Pace", accompagnandolo a un cuore.