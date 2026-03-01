Acapulco rappresenta un punto di partenza per Cobolli, che mira a entrare nella top 10. Il torneo messicano ha contribuito alla sua posizione in classifica, ma lui intende migliorarsi ulteriormente. Per farlo, si concentra su aspetti specifici del suo gioco e si prepara a partecipare ad altre competizioni. La sua strategia resta quella di accumulare punti e aumentare la sua presenza nei tornei di livello superiore.

Flavio Cobolli, senza dare troppo nell'occhio, l'altra sera ha letto a voce alta la ricetta per il 2026: "Quando non giochi come vorresti, ma riesci comunque a mantenere un atteggiamento positivo, per me è un grande passo avanti". Nel bel mezzo della cavalcata di Acapulco, l'azzurro ha confermato di aver fatto clic un'altra volta: gli exploit dello scorso anno su terra gli avevano consegnato una robusta testa di serie per tutto il 2025, ma quello sul cemento messicano potrebbe funzionare da apripista al grande obiettivo di questi mesi. Quello urlato dopo l'estasi Davis: "Voglio la top 10". Mentalità, un aiuto nel ranking, l'imprevedibilità su tutte le superfici e un focus specifico: ecco il resto della ricetta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cobolli, Acapulco è un trampolino: cosa manca per arrivare alla top 10?

