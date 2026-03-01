Coach e giocatori dell’EuroLeague si trovano bloccati a Dubai a causa delle restrizioni di volo imposte dalle autorità regionali. La chiusura degli spazi aerei ha impedito loro di tornare in Europa, creando una situazione imprevista e difficile da gestire. La crisi geopolitica in atto sta avendo ripercussioni dirette sui partecipanti alla competizione, che non riescono a rientrare nei loro paesi di provenienza.

Una crisi geopolitica in rapida escalation sta influenzando anche il basket europeo, con la chiusura degli spazi aerei nella regione che comporta conseguenze logistiche significative. L’interruzione dei collegamenti aerei rende difficile il rientro di atleti e staff nelle rispettive leghe, esponendo squadre e giocatori a ritardi e cambi di programma. gli aeroporti di dubai e abu dhabi risultano chiusi e il traffico aereo nell’area è paralizzato, con ripercussioni immediate sui viaggi di ritorno verso l’europa. la situazione impedisce ai protagonisti di seguire i piani di rientro previsti, generando incertezza sulle prossime settimane di attività e spostamenti internazionali dei team. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Coach e giocatori EuroLeague bloccati a Dubai: cosa sta succedendo

Leggi anche: Jannik Sinner, una decisione radicale: cosa sta succedendo a Dubai

Yemen, 86 italiani bloccati sull'isola di Socotra: cosa sta succedendoOltre 400 turisti sono bloccati sull'isola yemenita di Socotra dopo che i loro voli sono stati cancellati a causa delle tensioni che attanagliano il...

Una selezione di notizie su Coach.

Temi più discussi: Un talento biancorosso ad Abu Dhabi: Emmanuel Tobou alla NextGen EuroLeague con Dubai BC; Euroleague vs NBA: Elijah Bryant e lo shock dei coach urlanti; ItalBasket, Luca Banchi: Quinn Ellis uno dei giocatori più promettenti in EuroLeague; L’Olimpia a Tel Aviv, Poeta: Recuperare energie fisiche ed emotive è fondamentale.

Ergin Ataman critica il calendario impegnativo della FIBA-EuroLeagueLa Turchia ha ottenuto una vittoria di grande peso a Belgrado, salendo a 3–0 nel Gruppo C e consolidando il proprio percorso verso il Mondiale FIBA. Subito dopo la partita, Ergin Ataman ... pianetabasket.com

Eurolega, Obradovic contro i suoi giocatori: Stanno sempre al telefonoDopo la sconfitta subita per mano dell’ASVEL ultimo in classifica in Eurolega, coach Zeljko Obradovic si è scagliato contro i suoi giocatori del Partizan: Abbiamo cominciato in maniera vergognosa, i ... sport.sky.it

Coach Saja nel post gara: «Ogni settimana è importante riuscire a trovare la chiave per interpretare al meglio il match. Questa volta ci abbiamo messo un set» - facebook.com facebook

Complimenti Arisa Adesso ti aspettiamo in veste di Coach a #TheVoiceGenerations da venerdì 6 marzo in prima serata su Rai1 e RaiPlay x.com