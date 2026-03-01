Classifica televoto Sanremo2026 | Sal Da Vinci superato al primo posto

Al Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci si è aggiudicato il primo posto, ma ciò che ha attirato l’attenzione è il risultato del televoto. Il cantante è stato superato da altri concorrenti, che sono arrivati davanti a lui nelle preferenze del pubblico. La classifica finale ha mostrato questa variazione, rendendo il risultato più inaspettato rispetto alle aspettative iniziali.

Il Festival di Sanremo 2026 ha incoronato Sal Da Vinci come vincitore assoluto, ma il dato più sorprendente arriva dal televoto. A imporsi tra il pubblico è infatti Sayf, che ha raccolto il 26,4% delle preferenze, superando il vincitore finale fermo al 23,6%. Alle spalle dei primi due si piazza Arisa, terza nel televoto con il 19,2%, riuscendo a precedere di misura Ditonellapiaga, che si è fermata al 18,9%. Un distacco minimo che testimonia una competizione apertissima fino all’ultimo voto. Chiude la top five del televoto la coppia formata da Fedez e Marco Masini, quinta con l’11,9% delle preferenze. Un risultato più contenuto rispetto alle aspettative, ma comunque sufficiente per restare tra i protagonisti della finale. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

