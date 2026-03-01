Classifica marcatori Serie A 2025-2026 | i goleador del campionato

Ecco la classifica marcatori della Serie A 2025-2026, con Mateo Retegui in testa grazie a 25 gol segnati durante la stagione. La graduatoria presenta i nomi dei giocatori più prolifici, evidenziando chi ha messo a segno il maggior numero di reti. I dati sono aggiornati fino alla fine del campionato e mostrano le performance dei migliori goleador del torneo.

Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato CLASSIFICA MARCATORI SERIE A 25/26 PT.2 #seriea #calcio #football #marcatore Altri aggiornamenti su Classifica marcatori. Temi più discussi: Scarpa d'Oro, allungo deciso di Harry Kane; Serie A – Marcatori in attività in campionato: Berardi in scia di Martinez e Dybala; Marcatori Napoli - Serie A Girone Unico Italia; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 27ª giornata. Classifica Marcatori Serie A 2025/2026Scopri la Classifica Marcatori di Serie A aggiornata in tempo reale: leggi chi comanda la classifica dei capocannonieri e tutte le statistiche dei Bomber. sport.virgilio.it Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Lautaro, ma è fermo ai box! (27^ giornata, 27 febbraio 2026)Classifica marcatori Serie A: con Lautaro Martinez infortunato, dalla 27^ giornata si può riaprire la corsa al titolo di capocannoniere. ilsussidiario.net CLASSIFICA MARCATORI Al termine della settima giornata di campionato, a condurre la classifica dei cannonieri del campionato ci sono ben sei giocatori. - facebook.com facebook #McKennie aggiorna la classifica dei migliori marcatori della Juventus in Champions League. Il suo nome accanto a icone del club bianconero #TMdatabase #UCL x.com