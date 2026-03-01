Sabato 28 febbraio 2026 si è conclusa la finale del Festival di Sanremo 2026. Sal Da Vinci ha vinto con il brano “Per sempre sì”, aggiudicandosi il primo posto. La classifica finale vede al secondo e terzo posto rispettivamente Sayf e Ditonellapiaga. La serata è durata diverse ore e ha visto la partecipazione di vari artisti in gara.

In una serata conclusiva lunghissima (sabato 28 febbraio 2026), il Festival di Sanremo 2026 ha consegnato il verdetto definitivo: Sal Da Vinci conquista il primo posto, davanti a Sayf e Ditonellapiaga. Qui trovi la classifica finale di Sanremo 2026 completa: il risultato finale nasce dalla somma dei voti della finale con quelli delle prime tre serate, mentre la serata cover resta “fuori classifica” per la gara dei brani inediti. Indice. In breve: cosa sapere sulla classifica finale di Sanremo 2026. Chi ha vinto Sanremo 2026 e com’è andata la Top 5. Classifica finale Sanremo 2026: dal 1° al 30° posto. Come funziona il voto nella finale di Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Classifica finale Sanremo 2026: Sal Da Vinci vince con “Per sempre sì”

Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci con «Per sempre sì» – La classifica finale del FestivalSal Da Vinci con Per sempre sì vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

Il vincitore di Sanremo 2026 è Sal Da Vinci con Per sempre sì, in cima a una classifica finale che ha riservato tante sorpreseIl vincitore di Sanremo 2026 è Sal Da Vinci, un cantore dell'amore (il suo per la moglie) che non ha paura di dire Per sempre sì e lo ha dichiarato...

Sanremo 2026 - Vince Sal Da Vinci con Per sempre si

Aggiornamenti e notizie su Sal Da Vinci

Temi più discussi: La classifica finale di Sanremo 2026: vince Sal Da Vinci; Sanremo 2026, la classifica della serata finale, i 30 big della 76esima edizione; La classifica finale di Sanremo 2026: vince Sal Da Vinci; Sanremo 2026, la classifica della finale.

La classifica definitiva dopo la finale di Sanremo 2026Sanremo 2026 si è concluso con la vittoria di Sal Da Vinci. Dopo le cinque serate, tra i voti delle giurie e del pubblico, la classifica finale del Festival ... fanpage.it

Sanremo 2026, la conferenza stampa finale, la classifica e la vittoria di Sal Da VinciOk la cinquina è giusta, o comunque possibile, umanoide, potabile, nonostante le inevitabile contestazioni dell’Ariston. Alla fine televoto, sala stampa e radio ... ilmattino.it

SANREMO | I complimenti di Carlo Verdone a Sal Da Vinci: "Oggi Troppo Forte sei tu". Il cantante recitò nel film cult del 1986 #ANSA - facebook.com facebook

#Sanremo 2026, vince Sal Da Vinci. La classifica completa x.com