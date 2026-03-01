Nella classifica della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026, Goggia ha aumentato il suo vantaggio in superG. Mikaela Shiffrin si trova ancora in testa alla classifica generale dopo il secondo superG disputato a Soldeu. La competizione continua tra le atlete per ottenere i migliori risultati nelle diverse discipline.

Mikaela Shiffrin si conferma al comando della classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino al termine del secondo superG di Soldeu. La fuoriclasse statunitense svetta con 1.133 punti e vanta 170 lunghezze di vantaggio nei confronti della svizzera Camille Rast (963), mentre la tedesca Emma Aicher è terza con 914. Sofia Goggia è la migliore delle azzurre, quarta con 786 punti, ed è in testa nel superG. Di seguito la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. 1. Sofia Goggia (Italia) 420 2. Alice Robinson (Nuova Zelanda) 336 3. Emmma Aicher (Germania) 304 4. Ester Ledecka (Cechia) 220 5. Romane Miradoli (Francia) 210 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Goggia allunga in superG!

Sanremo 2026 – Pagelle della finale | Voto 4 a Bocelli che copia Benigni, 2 all’incomprensibile classifica‹ › 1 / 8 76esimo Festival di Sanremo - serata Finale Andrea Bocelli ‹ › 2 / 8 Bocelli Conti Andrea Bocelli ‹ › 3 / 8 76esimo Festival di Sanremo -...

Classifica Coppa del Mondo superG: Sofia Goggia scappa via! Il vantaggio a 2 gare dal termineSofia Goggia ha vinto il secondo superG di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo aver faticato nell’evento disputato ieri...

Contenuti utili per approfondire Classifica Coppa del

Temi più discussi: Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2025-2026: Goggia sempre prima in superG; Le classifiche di CdM dopo la 6^ discesa su 9: Aicher si prende 50 punti di peso, Goggia e Pirovano in corsa; La classifica generale femminile: Shiffrin leader, Goggia torna 4ª; Suter vince la discesa a Soldeu, Goggia è 3^.

Classifica Coppa del Mondo superG: Sofia Goggia scappa via! Il vantaggio a 2 gare dal termineSofia Goggia ha vinto il secondo superG di Soldeu, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino: dopo aver faticato nell'evento disputato ieri sui ... oasport.it

Coppa del Mondo Sci Femminile, SuperG Soldeu: Sofia Goggia si riscatta e trionfa, Brignone in top tenIl resoconto del SuperG di Soldeu, secondo di fila del fine settimana e sesto della stagione, valido per la Coppa del Mondo di Sci femminile ... sport.virgilio.it

Classifica Coppa del Mondo superG: Sofia Goggia scappa via! Il vantaggio a 2 gare dal termine - x.com

CAPITANO Chi guida sia la classifica generale di parallelo in Coppa del Mondo, sia quella del PGS, sia quella del PSL Quello snowboarder ASSURDO che è Maurizio Bormolini! Vi siete persi il suo trionfo nel gigante parallelo in Polonia È qui tutto p - facebook.com facebook