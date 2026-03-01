Christian Falocchi entra nell’elite mondiale! Misura da big agli Assoluti l’Italia riabbraccia un talento dell’alto

Christian Falocchi ha partecipato all’ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica, dove ha superato una misura di 2 metri. La sua prestazione lo ha portato a entrare nell’elite mondiale, segnando un risultato importante nella gara di alto. L’atleta italiano ha dimostrato di essere un talento in crescita e ha suscitato attenzione tra gli appassionati di atletica.

Christian Falocchi si è reso protagonista di una prestazione a effetto in apertura dell'ultima giornata dei Campionati Italiani Assoluti Indoor di atletica, superando 2.30 metri nella gara di salto in alto. Il 29enne ha valicato la quota d'eccellenza al primo tentativo, apice di una prova incominciata in maniera tentennante (2.12 e 2.16 centrati solo al secondo affondo) e poi proseguita con un percorso immacolato tra 2.20, 2.23, 2.25. Dopo la misura che certifica l'ingresso nell'elite internazionale, il poliziotto ha tentato anche un assalto a 2.33, non riuscendo nella magia e decidendo di ritirarsi con il sorriso sulle labbra al PalaCasali di Ancona.