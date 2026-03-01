L'attore australiano noto per aver interpretato Thor ha condiviso che il segreto del suo matrimonio con Elsa Pataky sta nell'onestà. In un’intervista ha spiegato come questo valore sia alla base della loro relazione, senza aggiungere altri dettagli o motivazioni. La coppia, che si è unita in matrimonio, si affida a questa semplice regola per mantenere saldo il legame.

Il 42enne australiano interprete di Thor è grato alla consorte, la 49enne attrice spagnola, per la sua schiettezza: «Lei sa chi sono e cosa sono in grado di fare». Gli fa eco lei: «Se qualcosa non va glielo dico: “Non fa ridere. Non va”». Ovviamente, precisa lui, quando succede lei si premura di usare il dovuto tatto per non urtarne la sensibilità, ma comunque resta schietta e diretta. Tra i due la scintilla è scoccata immediatamente, al punto che si sono conosciuti e sposati lo stesso anno, nel weekend di Natale, in Australia. Hanno tre bambini: la figlia maggiore, India Rose, ha 13 anni, i gemelli Sasha e Tristan invece 11. Durante una recente puntata del podcast Smartless ha anche condiviso la decisione di lasciare Los Angeles per tornare a vivere in Australia. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Chris Hemsworth e l'amore con Elsa Pataky: «Il segreto del nostro matrimonio? Si basa tutto sull'onestà»

