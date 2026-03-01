Chiudono le scuole del centro storico per la cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi

Le scuole situate nel centro storico di Verona resteranno chiuse oggi in occasione della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. La decisione riguarda tutte le strutture scolastiche della zona e si rende necessaria per motivi di sicurezza legati all’evento. Le autorità hanno comunicato che l’interruzione delle attività scolastiche durerà fino al termine della manifestazione. Nessun’altra informazione è stata fornita sui tempi di riapertura.

L'avvicinarsi della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi porta con sé importanti misure di sicurezza per il centro storico di Verona. Un'ordinanza prefettizia stabilisce la chiusura, limitata alla giornata di venerdì 6 marzo, di tutte le scuole di ogni ordine e grado situate nell'area.