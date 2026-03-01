Chirurgia 4.0 Prototipo Unipi supera il test

Un prototipo sviluppato all'università di Pisa ha superato con successo i test. La tecnologia combina la visione e il tatto attraverso la realtà aumentata, offrendo un nuovo supporto alle equipe chirurgiche nelle operazioni di ricomposizione di fratture complesse. Questo avanzamento si inserisce nel contesto della cosiddetta chirurgia 4.0, che integra strumenti digitali e tecnologie innovative nelle sale operatorie.

Combinare visione e tatto nella realtà aumentata per supportare le equipe chirurgiche nella ricomposizione di fratture complesse. Su questo è impegnato un team di ricercatori del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’ Università di Pisa che ha realizzato un primo prototipo che ha testato su frattura scomposta del ginocchio. Un semplice dispositivo tattile low-cost realizzato nei laboratori dell’Ateneo affianca il visore di realtà aumentata integrando così stimoli visivi e tattili. Si tratta di due anelli da applicare alle dita per generare stimoli vibrotattili. Questi stimoli forniscono informazioni preziose, consentendo agli operatori di manipolare correttamente frammenti ossei virtuali attraverso gesti naturali come spingere, prendere e allineare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Chirurgia 4.0. Prototipo Unipi supera il test Sentire con le mani: la ricerca di Unipi ulla Realtà aumentata applicata alla chirurgiaPisa, 24 febbraio 2026 - Combinare visione e tatto nella realtà aumentata per supportare le equipe chirurgiche nella ricomposizione di fratture... Leggi anche: La Ferrari accontenta Lewis Hamilton: il prototipo del ‘suo’ volante utilizzato nei test di Abu Dhabi Tutto quello che riguarda Prototipo Unipi. Argomenti discussi: Chirurgia 4.0. Prototipo Unipi supera il test; Feedback tattili e realtà aumentata per migliorare l’addestramento e la pianificazione chirurgica: il prototipo dell’Università di Pisa.