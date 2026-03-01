Chiellini su Spalletti | Parleremo con lui nessun altro sulla panchina E scherza su un possibile debutto a Sanremo

Prima della partita di Serie A tra Roma e Juventus, Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha dichiarato che parlerà con Spalletti e ha precisato che nessun altro è in corsa per la panchina. In un'intervista ha anche scherzato sulla possibilità di un suo debutto sul palco di Sanremo. Le sue parole si sono concentrate sulla situazione della squadra e sulle prossime scelte da fare.

Prima della sfida di Serie A tra Roma e Juventus, Giorgio Chiellini, dirigente della Juventus, ha espresso la sua lettura del momento della squadra e l'impegno che caratterizzerà l'incontro. La Roma è descritta come una formazione solida guidata da un allenatore di alto livello, e la Juventus si propone di restare competitiva fino all'ultima giornata. L'incontro odierno viene considerato cruciale per mettere a disposizione nuovi punti in classifica, ma l'impegno sarà totale per difendere la corsa alla Champions League, indipendentemente dall'esito. La contesa non chiude tutto domani; è una partita importante per entrambe le squadre. Secondo Chiellini, la Juventus arriva con una buona forma generale e con una crescita di fiducia e consapevolezza, esplicitata dopo la prova contro Como.

Chiellini a DAZN: «Per la Champions ci sarà da lottare fino all'ultimo. Spalletti? Ci parleremo, non vedo nessun altro su questa panchina»

Giorgio Chiellini, nel pre partita di Roma-Juventus, ha parlato di Luciano Spalletti e non solo. Le parole del dirigente bianconero: "Lo step di oggi è la partita, poi purtroppo per noi avremo tanto tempo in settimana per parlare con Luciano."