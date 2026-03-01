Chi sarà il successore di Ali Khamenei | i nomi più probabili Il testamento politico dell’Ayatollah

Il 28 febbraio 2026, Teheran ha confermato la morte di Ali Khamenei, la Guida suprema dell’Iran, ucciso in un raid israeliano. La notizia ha scosso il paese e ha aperto la corsa alla successione, con alcuni nomi già considerati tra i più probabili candidati a prendere il suo posto. Khamenei desiderava entrare nella storia come il terzo leader iraniano a morire in carica, dopo lo scià Mozafareddin Shah e Ruhollah Khomeini.

Teheran, 28 febbraio 2026 – Voleva entrare nella storia da “martire” Ali Khamenei, la Guida suprema – uccisa oggi a Teheran da un raid israeliano – aspirava ad essere il terzo leader politico iraniano a morire in carica dopo dopo lo scià Mozafareddin Shah e Ruhollah Khomeini. Aveva pianificato tutto, compreso il possibile successore al potere. Anche perché da molti anni aveva problemi di salute, nel 2014 era stato anche operato per un tumore alla prostata. Fonti all'interno del regime hanno detto al New York Times che l'86enne Khamenei aveva lasciato un testamento politico, dando le disposizioni da seguire anche in caso di una sua scomparsa. Nella testa di Khamenei, il nuovo Rahbar (Guida Suprema) sarebbe Ali Larijani, il generale iraniano nominato lo scorso agosto segretario del Consiglio di Sicurezza nazionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Chi sarà il successore di Ali Khamenei in Iran, da Ali Larijani alle alternative con Trump sullo sfondoMentre crescono di numero le indicazioni che affermano la notizia che Ali Khamenei sarebbe morto, si rincorrono anche le speculazioni sul suo...

Ali Khamenei, chi è l’ayatollah che guida l’Iran da quasi 40 anni: dal fallito attentato al possibile successoreRoma, 28 febbraio 2026 – La notizia (non confermata) della morte di Ali Khamenei, potrebbe rappresentare una svolta nell’attacco di Israele e Usa...

Chi sarà il successore di Ali Khamenei in Iran, da Ali Larijani alle alternative con Trump sullo sfondoChi è Ali Larijani, possibile successore di Ali Khamenei, dato per morto. Trump: Ho un'ottima idea sul futuro leader per l'Iran ... virgilio.it

In pochi piangeranno la scomparsa di Ali Khamenei, brutale capo del regime islamico di Teheran, per anni responsabile di una repressione feroce e di decine di migliaia di vittime innocenti: giovani, donne, uomini liberi. Crimini atroci commessi per mantenere x.com

Dopo la diffusione della notizia, da parte di diversi media israeliani, dell'uccisione di Ali Khamenei durante l'attacco di Stati Uniti e Israele a Teheran la gente si è affacciata applaudendo alle finestre per celebrare l'evento. - facebook.com facebook