chi ha vinto il fantasanremo 2026 lda e aka7even e bambole di pezza super nel gioco che conquista gli artisti

Il Fantasanremo 2026 si è concluso con la vittoria di Lda e Aka7even. La competizione ha coinvolto 30 artisti, con le loro performance che hanno determinato i risultati finali. La classifica completa è stata resa nota al termine del torneo, evidenziando i punteggi e le posizioni dei partecipanti. Tra le sorprese, Bambole di Pezza si è distinta come una delle protagoniste del gioco.

Con la fine di Sanremo è arrivato l’epilogo anche del Fantasanremo 2026, il fantasy game legato al Festival che ha premiato Lda e Aka7even come vincitori e quindi, indirettamente, i fantagiocatori che li avevano nella propria squadra. I risultati definitivi arriveranno nella serata del 1° marzo ma è già possibile stilare una classifica parziale. Fantasanremo 2026: ecco chi ha vinto A vincere il FantaSanremo è stata la coppia Lda e Aka7even. I due giovani cantanti hanno battuto le Bambole di pezza, classificatesi seconde ma a più di 200 punti di distanza. La classifica finale è ancora provvisoria: sarà ufficializzata dagli organizzatori nelle prossime ore ma il primo posto dei due è al di sopra di ogni dubbio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Chi ha vinto al FantaSanremo 2026? Per LDA e Aka7even non c'è stata partita

FantaSanremo, serata cover: Bambole di Pezza sopra i 200 punti ma LDA & Aka 7even ancora primi

