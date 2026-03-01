Chi è Ahmad Vahidi nuovo comandante dei Pasdaran

L’Iran ha annunciato la nomina di Ahmad Vahidi come nuovo comandante dei Pasdaran. La scelta è stata comunicata dai media statali e confermata dalle autorità militari del paese. Vahidi prende il comando in un momento di particolare attenzione internazionale verso le forze armate iraniane. La sua nomina sostituisce il precedente comandante, mantenendo la continuità nella leadership delle forze paramilitari.

L’Iran ha nominato Ahmad Vahidi nuovo comandante dei Pasdaran. La decisione, annunciata dai media statali, arriva in una fase segnata da attacchi mirati, pressioni esterne e da un riassetto della catena di comando militare iraniana dopo la notizia della morte della Guida Suprema, l’ ayatollah Khamenei. La scelta di Vahidi — figura di lungo corso dell'establishment della sicurezza — viene interpretata come un segnale di continuità e di fermezza in uno dei passaggi più delicati per Teheran negli ultimi anni. Vahidi è nato nel 1958 a Shiraz. Entrò nell’IRGC un anno dopo la rivoluzione del 1979. Salito rapidamente ai vertici dell’organizzazione, fu nominato vice responsabile per la sicurezza interna nell’ unità di intelligence dei Pasdaran e, nel 1983, capo dell’intelligence. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

