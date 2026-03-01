Chi andrà all’Eurovision 2026 a rappresentare l’Italia

Sal Da Vinci sarà il rappresentante italiano all’Eurovision Song Contest 2026. La sua partecipazione è stata confermata dopo aver vinto il Festival di Sanremo 2026. La decisione è stata comunicata ufficialmente a Fanpage.it. Questa sarà la sua prima volta sul palco europeo in questa manifestazione.

Sal Da Vinci parteciperà all'Eurovision Song Contest 2026: la conferma a Fanpage.it dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2026.

Sanremo 2026, chi sono i cantanti che vanno all’Eurovision e chi rinuncia? Ecco tutte le dichiarazioniEurovision sì o no? Le prese di posizione, tra aperture, dubbi e silenzi strategici, degli artisti in gara al Festival di Sanremo accendono il...

Vianney serai pressenti pour l’Eurovision 2026 #eurovision

Chi rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2026?/ Perché Sal da Vinci è considerato perfettoSal da Vinci è considerato il nome perfetto per rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2026 e si conferma il super favorito. ilsussidiario.net

Eurovision 2026: sede, data, conduttori/ Victoria Swarovski e Michael Ostrowski padroni di casaCome ogni anno, anche l’edizione 2026 vedrà Italia, Germania, Francia e Regno Unito già in finale a cui si aggiungerà anche l’Austria in quanto Paese ospitante. Il 12 e il 14 maggio sono le date delle ... ilsussidiario.net

