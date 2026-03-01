Che differenza c’è tra pansessualità e bisessualità | il caso di Benedict Bridgerton

Mentre l’Italia segue con attenzione Sanremo 2026, molti spettatori si concentrano su Netflix per guardare la seconda parte della quarta stagione di Bridgerton. In questa stagione, la trama si focalizza sulla relazione tra Benedict, interpretato da Luke Thompson, e Sophie Baek, interpretata da Yerin Ha. La serie esplora anche temi legati alla sessualità, come la differenza tra pansessualità e bisessualità, senza approfondimenti teorici.

Mentre l’Italia palpita per Sanremo 2026, c’è una parte consistente di pubblico che da ieri è concentrato au Netflix per la visione della seconda e ultima parte della quarta stagione di Bridgerton, dedicata alla storia d’amore tra Benedict, interpretato da Luke Thompson, e Sophie Baek ( Yerin Ha ). La storia è (anche) focalizzata sull’identità sessuale del protagonista e sul suo desiderio di vivere una relazione senza etichette. In molti si sono chiesti se Benedict, che ha avuto partner maschili e femminili, sia bisessuale o meno. Ebbene, il suo personaggio incarna con naturalezza quella che si chiama pansessualità. Spesso i due termini, bisessuale e pansessuale, vengono sovrapposti, ma presentano sfumature distinte. 🔗 Leggi su Cultweb.it

