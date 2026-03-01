Cerri si distingue come un punto di riferimento in campo, mentre Francesconi mostra qualità evidenti nelle sue azioni. Klinsmann riceve un 6,5 e nel primo tempo si limita a qualche uscita come portiere. La partita procede senza grandi sussulti, con alcuni giocatori che si fanno notare per le loro prestazioni specifiche. La fase iniziale si concentra su questi dettagli tecnici e individuali.

Klinsmann 6,5. Nel primo tempo si fa notare solo con qualche uscita da guardiano dell’area di rigore. Attento ad inizio ripresa sul destro di Lovato. Incolpevole nella rete di Fila, super nel finale su Ilie. Ciofi 6. Prova difensiva sufficiente. Determinante ad anticipare Fila in una delle azioni più pericolose dell’Empoli. Peccato per il gol subito da una marcatura a zona errata, dove le colpe sono condivise (dal 32’ st Guidi sv). Zaro 6,5. Mignani ritrova il suo scudiero dopo la squalifica e lui risponde duellando alla grande con Nasti fino all’uscita di quest’ultimo. Torna a giocare una gara ordinata come nelle sue corde. Piacentini 6. Schierato al posto di Mangraviti, gioca una partita solida e tenace. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cerri è un faro, Francesconi di qualità

