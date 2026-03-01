Un sistema che può essere smantellato soltanto attraverso il voto favorevole al referendum è al centro di un dibattito acceso. I sostenitori del sì affermano che questa scelta potrebbe portare a cambiamenti significativi, mentre i colleghi contrari al no temono che, con il nuovo sistema, la loro categoria abbia le stesse regole di altri dipendenti pubblici italiani. La questione divide opinioni e alimenta le discussioni tra le parti coinvolte.

Gli italiani, se vogliono far finire il «sistema» svelato dal caso di Luca Palamara, il prossimo 22 e 23 marzo, non potranno che votare Sì alla domanda referendaria. Vedete, il meccanismo di cui faceva parte l’ex capo dell’Anm descritto nel libro Il Sistema, era a tutti gli effetti un’organizzazione stabile, con ruoli statutariamente definiti. Di tutti i sodali dei bei tempi non si è più parlato, per motivi non meglio noti, ma non perché queste persone abbiano cambiato lavoro, anzi, tutt’altro. Vi invito ad andare su Google, a inserire i nomi e a vedere come le vicende non abbiano minimamente intaccato la vita professionale di queste altre persone. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - C’è un «Sistema» che si può abbattere solo votando Sì al referendum

“10 giorni senza telefono, non si può parlare, non si può leggere, non si può scrivere, non si può fumare e solo verdure”: Achille Costacurta va in un retrat in IndiaPrima la denuncia della truffa subita a Melbourne, in Australia, poi la decisione di chiudersi in un retreat in India.

Referendum: Petrelli (Camere Penali per il Sì), anche magistrati chiedono di cambiare sistema che non funzionaUNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.

Il Prof. Zanon spiega in 30 secondi perchè votare Sì al referendum

Aggiornamenti e notizie su Sistema.

Temi più discussi: Sovvertire un sistema che priva i Paesi poveri delle opportunità di sviluppo; Siamo ingranaggi diversi ma tutti operiamo per un sistema unico ed universale; Malattie rare e farmaci orfani: è solo un problema di tempo?; Un gruppo di ricerca di Microsoft ha creato un sistema di archiviazione dati rivoluzionario che potrebbe durare per millenni.

C'è un nuovo intruso nel Sistema solare, è il terzo VIDEOC'è un nuovo misterioso intruso nel Sistema solare: dopo 'Oumuamua e la cometa 21/Borisov, è arrivato A11pl3Z, un probabile oggetto di origine interstellare che sta sfrecciando verso il Sole. La sua ... ansa.it

Lhs 1903, un sistema planetario al contrarioScoperta grazie ai dati del satellite Cheops dell’Esa un’anomalia nel sistema di una stella nana rossa che mette in discussione le attuali teorie sulla nascita dei pianeti. Nel sistema c'è infatti un ... media.inaf.it

| Real Life | Mazda3 | ep. 04 Quanta differenza può fare 0,01 G di accelerazione Secondo Mazda, però, può farne parecchia. Abbastanza da sviluppare un sistema dedicato: il G-Vectoring Control. Si tratta di una tecnologia pensata per affinare il comportame facebook

#ottoemezzo Legge elettorale, Giannini: “Già l’attuale sistema è incostituzionale: chi governa se ne frega delle regole” x.com