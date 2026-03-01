Caterina De Santis e Fabio Brescia al Bracco con Una suocera croccante

Dal 5 al 15 marzo 2026, al Teatro Bracco di Napoli, si tiene la commedia brillante “Una suocera croccante”. La produzione vede la presenza della direttrice artistica Caterina De Santis e l’attore Fabio Brescia, sotto la regia di Guglielmo Marino. La pièce porta in scena una storia che coinvolge i personaggi interpretati dai due protagonisti, in un contesto teatrale dedicato al divertimento.

Dal 5 al 15 marzo 2026, al Teatro Bracco di Napoli approda "Una suocera croccante", commedia brillante che vede protagonista la direttrice artistica Caterina De Santis accanto all'estro comico di Fabio Brescia, per la regia di Guglielmo Marino. La storica sala di via Tarsia, da sempre presidio di.

Al Teatro Bracco Caterina De Santis ed Enzo Casertano con “Tesoro non è come credi”NAPOLI – In via Tarsia, là dove il Teatro Bracco da anni custodisce storie, memorie e frammenti di un’umanità intensa e contraddittoria, torna a...

'Bracco', nuovo cartellone: Caterina De Santis con 3 produzioniRidere fa bene al cuore, all'anima e... anche alla tasca: Caterina De Santis, direttrice artistica e protagonista quest'anno di tre produzioni del Teatro Bracco di Napoli, annuncia così il nuovo ... ansa.it

