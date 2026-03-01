Castel Sant' Angelo tra abusivi e centurioni il ponte diventa un suk

All'ombra di Castel Sant'Angelo, durante le ore diurne, si svolge un mercato informale con venditori ambulanti e abusivi che occupano il ponte e le aree circostanti. Tra centurioni in divisa che pattugliano e venditori che espongono merce, l'area si trasforma in un vero e proprio mercatino. Gli agenti di polizia sono presenti sul posto, ma la situazione rimane fluida.

All’ombra di Castel Sant’Angelo, anzi, più che all’ombra alla luce piena del giorno, agiscono indisturbati i venditori abusivi, che piazzano la loro merce contraffatta e tolgono velocemente il disturbo dietro avviso di una sentinella, che controlla l’eventuale passaggio di vigili urbani o altre forze dell’ordine e avvisa con un fischio o un’alzata di voce. Altrimenti eccoli lì, sul ponte di Castel Sant’Angelo, a due passi dalla rinnovata piazza Pia, in pratica nel cuore del via vai di migliaia di turisti, che all’avvicinarsi del mausoleo di Adriano stendono i loro tappeti sui marciapiedi ai lati del ponte ed espongono borse, portafogli, cinture, cappelli e sciarpe. 🔗 Leggi su Iltempo.it

