Case comunità Lavori al palo | neanche al 50%

Dai documenti in mio possesso emerge che i cantieri delle case comunità sono ancora fermi al di sotto del 50% del completamento. Le opere di costruzione sono in ritardo e non ci sono segnali di avanzamenti significativi. La situazione riguarda diverse aree e coinvolge più progetti, con lavori ancora in fase iniziale o appena avviati.

Case della comunità in costruzione, da un mio accesso agli atti per verificare lo stato di avanzamento di queste opere, il quadro è piuttosto allarmante. Per 12 su 29 strutture a inizio febbraio lo stato di avanzamento era inferiore al 50%". Va all’attacco il consigliere regionale democrat Antonio Mastrovincenzo. "Cinque case della comunità sono completamente al palo e i lavori praticamente neanche iniziati (Pesaro, Corinaldo, Ancona, Filottrano, Chiaravalle). A Macerata e a Porto San Giorgio lo stato di avanzamento è attualmente al 20 e al 30%. Il finanziamento per le Case di Comunità – aggiunge - è di quasi 50 milioni di euro: di questi, 33 milioni sono destinati proprio alle strutture rimaste più indietro nei lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it

Mercato Vascone, lavori ancora al paloRiassegnati nel novembre scorso su subappalto si attende ancora la ripresa delle opere, che hanno appena toccato il 20%, al mercato Vascone.

Duomo e Vergini, lavori al palo: "Una situazione sconcertante"A dieci anni dal terremoto, fatta eccezione per la riapertura al culto di quelle di Madonna del Monte e del Santissimo Sacramento nel quartiere di...

