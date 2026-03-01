Case comunità Lavori al palo | neanche al 50%

Da ilrestodelcarlino.it 1 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dai documenti in mio possesso emerge che i cantieri delle case comunità sono ancora fermi al di sotto del 50% del completamento. Le opere di costruzione sono in ritardo e non ci sono segnali di avanzamenti significativi. La situazione riguarda diverse aree e coinvolge più progetti, con lavori ancora in fase iniziale o appena avviati.

Case della comunità in costruzione, da un mio accesso agli atti per verificare lo stato di avanzamento di queste opere, il quadro è piuttosto allarmante. Per 12 su 29 strutture a inizio febbraio lo stato di avanzamento era inferiore al 50%". Va all’attacco il consigliere regionale democrat Antonio Mastrovincenzo. "Cinque case della comunità sono completamente al palo e i lavori praticamente neanche iniziati (Pesaro, Corinaldo, Ancona, Filottrano, Chiaravalle). A Macerata e a Porto San Giorgio lo stato di avanzamento è attualmente al 20 e al 30%. Il finanziamento per le Case di Comunità – aggiunge - è di quasi 50 milioni di euro: di questi, 33 milioni sono destinati proprio alle strutture rimaste più indietro nei lavori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

case comunit224 lavori al palo neanche al 50
© Ilrestodelcarlino.it - "Case comunità. Lavori al palo: neanche al 50%"

Mercato Vascone, lavori ancora al paloRiassegnati nel novembre scorso su subappalto si attende ancora la ripresa delle opere, che hanno appena toccato il 20%, al mercato Vascone.

Duomo e Vergini, lavori al palo: "Una situazione sconcertante"A dieci anni dal terremoto, fatta eccezione per la riapertura al culto di quelle di Madonna del Monte e del Santissimo Sacramento nel quartiere di...

Why Merab Sabotaged His Career (& Still Became the GOAT)

Video Why Merab Sabotaged His Career (& Still Became the GOAT)

Aggiornamenti e notizie su Case comunità.

Temi più discussi: Case della Comunità, al traguardo la fine lavori delle prime strutture con fondi PNRR; Case comunità. Lavori al palo: neanche al 50%; I medici di famiglia entrano in servizio nelle Case di comunità della Toscana: Ma chiediamo spazi e servizi integrati; Case e ospedali di comunità nelle Marche: brivido Pnrr, metà cantieri in ritardo.

case comunità lavori alCase e ospedali di comunità nel Salento, polemiche e cantieri: prime strutture tra marzo e aprileLa sanità territoriale del Salento prova a cambiare passo, ingaggiando una vera e propria corsa contro il tempo per non fallire l'appuntamento con il Piano Nazionale di Ripresa ... quotidianodipuglia.it

Case di comunità, allarme di due ministri a Fico: Rischio perdita dei fondiSu 172 strutture previste 108 presentano uno stato di avanzamento inferiore al 50 per cento, di cui 75 sotto il 25 per cento ... napoli.repubblica.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.