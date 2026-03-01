Il Carnevale di Fano ha generato un impatto economico stimato in circa 1,5 milioni di euro, secondo un’indagine condotta dall’Università Politecnica delle Marche durante l’ultima edizione della manifestazione. La cifra rappresenta un valore importante per il settore e viene calcolata sulla base delle spese e delle entrate legate alle attività legate alla festa. La manifestazione si conferma così come uno degli eventi più rilevanti della città.

di Tiziana Petrelli Un milione e mezzo di euro. È questo l’impatto economico stimato del Carnevale di Fano secondo l’indagine condotta dall’Università Politecnica delle Marche durante l’ultima manifestazione. Una cifra che, considerando biglietti e spese indirette, può arrivare fino a 1,8–2,2 milioni. Numeri che confermano come i grandi eventi siano un vero motore economico per la città e che si inseriscono in un mese di febbraio che, come sottolineato dall’assessore al Turismo Alberto Santorelli, ha fatto registrare un incremento dei flussi rispetto al 2023: 3.911 arrivi contro i 3.523 di due anni fa e 9.819 presenze contro 9.156, pari a +11% di arrivi e oltre +7% di presenze, proprio grazie alla forza attrattiva della manifestazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carnevale? Vale 2 milioni: "Febbraio da incorniciare"

Carnevale: Confesercenti, fra tradizione e viaggi nel 2026 vale 1,2 miliardi di euroCon il ‘Martedì Grasso’ si è chiuso il Carnevale, una festa per tutte le età che in questo 2026 vale 1,2 miliardi di euro tra spese per acquisti legati alla tradizione e per viaggiare. Solo nell’ultim ... giornaledellepmi.it

Confesercenti, a Carnevale 2026 spesi 1,2 miliardi di euroCon il 'martedì grasso' si chiude il Carnevale che nel 2026 vale 1,2 miliardi di euro tra spese per acquisti legati alla tradizione e per viaggiare. (ANSA) ... ansa.it

